В Волгограде потушили пожар на НПЗ после атаки беспилотников

В Волгограде потушен пожар на нефтеперерабатывающем заводе, начавшийся после атаки БПЛА. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на областную администрацию. Информации о пострадавших или сумме причиненного ущерба нет.

По данным Минобороны, в течение ночи силы ПВО уничтожили над территорией региона 13 беспилотников. На юге Волгограда загорелась кровля одного из корпусов больницы. Никто не пострадал, пациентам оказывают помощь в других отделениях. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отмечал, что пожары на территории больницы и НПЗ начались «в результате падения обломков».

