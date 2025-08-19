В Волгограде потушили пожар на НПЗ после атаки беспилотников

По данным Минобороны, в течение ночи силы ПВО уничтожили над территорией региона 13 беспилотников. На юге Волгограда загорелась кровля одного из корпусов больницы. Никто не пострадал, пациентам оказывают помощь в других отделениях. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отмечал, что пожары на территории больницы и НПЗ начались «в результате падения обломков».
