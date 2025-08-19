Ричмонд
В Петриковском районе спасли от огня 54 тонны соломы

19 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе при пожаре спасли 54 т соломы, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Источник: БЕЛТА

Информация о том, что в поле возле деревни Ильич горит солома, поступила 18 августа в 18.49. Огонь уничтожил 36 т соломы в рулонах. Работники МЧС и хозяйства спасли 54 т соломы. Пострадавших нет.

Причину случившегося устанавливают.