Обвиняемую в убийстве сына пожилую уфимку заключили под стражу

В Уфе пенсионерку арестовали за убийство сына.

Источник: Комсомольская правда

Калининский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следствия об аресте 68-летней горожанки, подозреваемой в убийстве своего 47-летнего сына. Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Как установило следствие, трагедия произошла на прошлой неделе, 13 августа, в одной из уфимских квартир. Пьяная пенсионерка, по данным правоохранителей, «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» ударила его ножом в грудь и спину не менее четырех раз. Мужчина скончался на месте от полученных ран.

На уфимку завели уголовное дело по статье «Убийство». Обвиняемая будет содержаться под стражей в течение двух месяцев.

