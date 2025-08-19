Обвиняемую в убийстве сына пожилую уфимку заключили под стражу

Калининский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следствия об аресте 68-летней горожанки, подозреваемой в убийстве своего 47-летнего сына. Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов Башкирии.
Как установило следствие, трагедия произошла на прошлой неделе, 13 августа, в одной из уфимских квартир. Пьяная пенсионерка, по данным правоохранителей, «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» ударила его ножом в грудь и спину не менее четырех раз. Мужчина скончался на месте от полученных ран.
На уфимку завели уголовное дело по статье «Убийство». Обвиняемая будет содержаться под стражей в течение двух месяцев.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.