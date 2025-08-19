Ричмонд
На Вторчермете загорелось общежитие

В Екатеринбурге вспыхнула девятиэтажка.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 19 августа загорелось общежитие. Возгорание произошло в девятиэтажке на улице Братская, в районе Вторчермета. Информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили в свердловском главке МЧС.

— Пожар произошел в доме коридорного типа. Высокая степень задымления. Информации о пострадавших пока не поступало, — уточнили в службе.

Сейчас на месте происшествия работают пожарно-спасательные бригады, ведется оперативное обследование помещений, заполненных дымом.

Напомним, 10 августа в Екатеринбурге на Билимбаевской улице произошло возгорание в кафе «Лесная сказка». В результате пожара пострадали оборудование, отделка помещений и перекрытия заведения. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров.