В Пермском крае мужчина погиб при пожаре из-за короткого замыкания

Трагедия случилась в Юсьвинском округе.

Мужчина погиб при пожаре из-за короткого замыкания в Пермском крае, сообщает региональный минтербез.

Как рассказывает министерство, трагедия случилась 18 августа в Юсьвинском округе. Сообщение о пожаре в жилом доме поступило из деревни Городищево. На место инцидента были направлены подразделения пожарной охраны краевого УГПС. По данным ведомства, площадь пожара составила 24 квадратных метров.

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили, что во время происшествия пострадал один человек — на месте был найден погибший мужчина.

«Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки в доме, точную причину установит дознаватель МЧС России», — рассказали в минтербезе.

В ведомстве напомнили жителям региона о необходимости соблюдать меры предосторожности: контролировать состояние проводки, не оставлять без присмотра электроприборы и не перегружать электрическую сеть. В случае пожара необходимо сообщать по телефонам 112 или 102.