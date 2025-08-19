Трагедия как в Красной Сопке повторилась в другом регионе

Судмедэксперты выяснили, от чего умерла девочка в летнем лагере в Хакасии. Их вывод: она отравилась инсектицидным средством — брызгала на себя отраву от комаров.
Трагедия очень напоминает то, что произошло в поселке Красная Сопка Красноярского края, где от отравления погибли четверо детей из семьи Виноградовых. Корреспондент krsk.aif.ru выяснила, что производитель средств, которые могли убить детей, один и тот же.
Наносила на одежду и тело.
Спустя полтора месяца после загадочной смерти 10-летней девочки в детском лагере в Хакасии СК озвучил, от чего она умерла.
«В рамках расследования уголовного дела следствием получены результаты судебно-медицинской экспертизы, согласно выводам которой смерть ребенка наступила в результате острого отравления компонентом инсектицидного средства», — сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
По версии Следкома, девочка использовала средства от комаров. 26 июня 2025 года ей стало плохо, а 1 июля она умерла.
«Она наносила репелленты на одежду и тело. Их следы были найдены на постели. Никто не контролировал, как она ими пользуется», — рассказала корреспонденту krsk.aif.ru представитель СК Лариса Нейланд.
Известно, что экспертиза проводилась в Хакасии.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». Задержан директор лагеря. Его обвиняют еще и в том, что ребенку не была оказана своевременная помощь. В учреждении не было врача-педиатра, только медсестра. В больницу девочку доставили уже в крайне тяжелом состоянии.
При этом на большое количество комаров в лагере повлияло и то, что никаких обработок территории сделано не было. Несмотря на то, что находится он в лесу, возле реки.
Один производитель отравы.
«У девочки не было хронических заболеваний, которые могли бы усугубить ее состояние. Пользовалась она личными репеллентами. Следователи выяснили, что из дома она привезла два средства», — рассказала корреспонденту krsk.aif.ru Лариса Нейланд.
Названия средств есть в распоряжении нашей редакции. Одно из них производит та же компания, что и дихлофос, от которого, по версии следствия, умерли четверо детей в Красной Сопке.
Как сообщили СК, в рамках следствия будут допрошены представители производителя. На данный момент это еще не сделано.
Репеллент в разных вариациях представлен на сайте компании. Его цена — чуть больше ста рублей.
«Все им пшикаются».
«Этому средству сто лет. Все им пшикаются, никогда ничего не было. Может быть какая-то особенная аллергическая реакция. Но очень странно, что от такого средства можно умереть», — сказал корреспонденту krsk.aif.ru лицензированный дезинфектор из Красноярска Роман Беляев.
Химик Сергей Сохранный сразу после этого происшествия заявил, что средство от комаров не могло отравить ребенка. С его слов, оно еще безопаснее, чем дихлофос. Его он отстаивает после того, как в сентябре 2024 в семье Виноградовых в Красной Сопке Красноярского края отравились четверо детей. Там следствие пришло к выводу, что причиной смерти стало средство от мух, которым отец погибших накануне трагедии обрабатывал дом. Дмитрий Виноградов сейчас находится на скамье подсудимых. Он настаивает, что не виновен, так как все делал по инструкции. При этом после отравления он тоже нездоров. На суде мужчина отказался давать показания.
25 сентября по видеосвязи из Барнаула Сохранный ответит на вопросы адвоката во время очередного заседания. Предварительно, окончательный вердикт по этому делу суд вынесет в сентябре.