Трагедия как в Красной Сопке повторилась в другом регионе

Химик Сергей Сохранный сразу после этого происшествия заявил, что средство от комаров не могло отравить ребенка. С его слов, оно еще безопаснее, чем дихлофос. Его он отстаивает после того, как в сентябре 2024 в семье Виноградовых в Красной Сопке Красноярского края отравились четверо детей. Там следствие пришло к выводу, что причиной смерти стало средство от мух, которым отец погибших накануне трагедии обрабатывал дом. Дмитрий Виноградов сейчас находится на скамье подсудимых. Он настаивает, что не виновен, так как все делал по инструкции. При этом после отравления он тоже нездоров. На суде мужчина отказался давать показания.