Подросток погиб от удара током на крыше электрички в Челябинской области

Подросток получил смертельный удар током, взобравшись на крышу электрички в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.
Трагедия произошла накануне, 18 августа. Тело мальчика обнаружили на резиновой «гармошке» между первым и вторым вагонами пригородного поезда из Карталов, когда состав прибыл в Челябинск.
Подросток незаметно пробрался на крышу последнего вагона, пока поезд стоял на станции Синеглазово. Во время движения электрички он получил удар током, от которого скончался.
По данным ЮУЖД, это уже второй случай гибели школьников на железной дороге в Челябинской области с начала года.