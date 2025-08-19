В Ачинске семилетний геймер перевел мошенникам два миллиона рублей

В полицию Ачинска обратилась женщина, заявившая о списании значительных сумм с ее банковского счета, рассказали в краевом главке МВД.
Сотрудники ведомства выяснили, что внук сибирячки играл на своем мобильном телефоне и, желая положить деньги на аккаунт в онлайн-игре, воспользовался телефоном бабушки. Малыш связался в мессенджере с некими лицами, представившимися консультантами игры, и под их руководством сделал несколько переводов на сумму свыше двух миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.