В Ачинске семилетний геймер перевел мошенникам два миллиона рублей

Семилетний внук лишил жительницу Красноярского края двух миллионов рублей — эти деньги ушли на счета мошенников.

Источник: Freepik

В полицию Ачинска обратилась женщина, заявившая о списании значительных сумм с ее банковского счета, рассказали в краевом главке МВД.

Сотрудники ведомства выяснили, что внук сибирячки играл на своем мобильном телефоне и, желая положить деньги на аккаунт в онлайн-игре, воспользовался телефоном бабушки. Малыш связался в мессенджере с некими лицами, представившимися консультантами игры, и под их руководством сделал несколько переводов на сумму свыше двух миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.