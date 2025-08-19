В Ангарске задержали парня, который украл смартфоны из скупки на 74 тыс. рублей

При задержании, установили личность подозреваемого — им оказался 19-летний житель Красноярска. Он пояснил, что украл гаджеты, чтобы сдать их в другую скупку и получить за это деньги. Из-за таких действий, парень принес магазинам ущерб в 74 тысячи рублей. Правоохранители завели уголовное дело по статье «грабеж».