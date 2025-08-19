В Ангарске задержали парня, который украл смартфоны из скупки на 74 тыс. рублей

В Ангарске задержали парня, который украл смартфоны из скупки на 74 тысячи рублей. В полицию обратились два продавца комиссионных магазинов и рассказали, что неизвестный попросил показать ему телефоны с витрины.
Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, покупатель сделал вид, что детально изучает характеристики телефона, а после этого выбегал с ним из помещения.
— Удалось установить свидетелей и изъять записи с камер видеонаблюдения. В обоих случаях — это был один и тот же вор, — прокомментировали в пресс-службе полиции.
При задержании, установили личность подозреваемого — им оказался 19-летний житель Красноярска. Он пояснил, что украл гаджеты, чтобы сдать их в другую скупку и получить за это деньги. Из-за таких действий, парень принес магазинам ущерб в 74 тысячи рублей. Правоохранители завели уголовное дело по статье «грабеж».