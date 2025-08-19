Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ангарске задержали парня, который украл смартфоны из скупки на 74 тыс. рублей

Он сдавал украденные гаджеты в другую скупку, чтобы подзаработать.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске задержали парня, который украл смартфоны из скупки на 74 тысячи рублей. В полицию обратились два продавца комиссионных магазинов и рассказали, что неизвестный попросил показать ему телефоны с витрины.

Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, покупатель сделал вид, что детально изучает характеристики телефона, а после этого выбегал с ним из помещения.

— Удалось установить свидетелей и изъять записи с камер видеонаблюдения. В обоих случаях — это был один и тот же вор, — прокомментировали в пресс-службе полиции.

При задержании, установили личность подозреваемого — им оказался 19-летний житель Красноярска. Он пояснил, что украл гаджеты, чтобы сдать их в другую скупку и получить за это деньги. Из-за таких действий, парень принес магазинам ущерб в 74 тысячи рублей. Правоохранители завели уголовное дело по статье «грабеж».