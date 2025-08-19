Терапевт из Иркутска лишилась более 1,3 млн рублей при «установке домофона»

Терапевт из Иркутска перевела аферистам более 1,3 млн рублей под предлогом установки домофона. Женщина продиктовала мошенникам код из СМС, после чего ей позвонил лжеспециалист «Госуслуг» (12+). Мошенник предупредил, что доступ к профилю медика получили злоумышленники, а от ее имени оформлена доверенность на гражданина Украины, пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, затем аферисты потребовали загрузить мессенджер для получения последующих инструкций. Спустя некоторое время иркутянке позвонил якобы специалист Росфинмониторинга и приложил фейковые документы об оформленном на имя сибирячки займе в размере 1 млн рублей. По указанию звонивших женщина перевела кредитный миллион и собственные деньги на указанные счета.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутске мошенники позвонили пенсионерке под предлогом замены домофона. Иркутянка назвала собеседникам код из СМС, после чего с ней связался «сотрудник» «Госуслуг» и сказал, что у неё похищают деньги с банковских счетов.