Терапевт из Иркутска лишилась более 1,3 млн рублей при «установке домофона»

Аферисты обманом завладели кредитными и собственными средствами медика.

Источник: IrkutskMedia.ru

Терапевт из Иркутска перевела аферистам более 1,3 млн рублей под предлогом установки домофона. Женщина продиктовала мошенникам код из СМС, после чего ей позвонил лжеспециалист «Госуслуг» (12+). Мошенник предупредил, что доступ к профилю медика получили злоумышленники, а от ее имени оформлена доверенность на гражданина Украины, пишет ИА IrkutskMedia.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, затем аферисты потребовали загрузить мессенджер для получения последующих инструкций. Спустя некоторое время иркутянке позвонил якобы специалист Росфинмониторинга и приложил фейковые документы об оформленном на имя сибирячки займе в размере 1 млн рублей. По указанию звонивших женщина перевела кредитный миллион и собственные деньги на указанные счета.

Ранее агентство сообщало, что в Иркутске мошенники позвонили пенсионерке под предлогом замены домофона. Иркутянка назвала собеседникам код из СМС, после чего с ней связался «сотрудник» «Госуслуг» и сказал, что у неё похищают деньги с банковских счетов.