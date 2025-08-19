Терапевт из Иркутска лишилась более 1,3 млн рублей при «установке домофона»

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, затем аферисты потребовали загрузить мессенджер для получения последующих инструкций. Спустя некоторое время иркутянке позвонил якобы специалист Росфинмониторинга и приложил фейковые документы об оформленном на имя сибирячки займе в размере 1 млн рублей. По указанию звонивших женщина перевела кредитный миллион и собственные деньги на указанные счета.