Вместо домофона — миллионные долги: терапевт из Иркутска стала жертвой мошенников

Врач из Иркутска перевела аферистам более 1,3 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Врач-терапевт из Иркутска стала жертвой мошенников, потеряв более 1,3 миллиона рублей. Злоумышленники, действуя под предлогом установки домофона, опустошили банковские счета доверчивой женщины.

Всё началось с обычного звонка. Женщина назвала собеседнику код из СМС, необходимый якобы для установки домофона. Сразу после позвонил «специалист» Госуслуг и сообщил, что преступники получили доступ к её личным данным и оформили доверенность на имя гражданина Украины.

— Мошенники убедили жертву установит мессенджер для «получения инструкций». Через некоторое время позвонил лжеспециалист Росфинмониторинга, показав фейковые документы об оформленном займе в размере миллиона рублей, — уточнили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Поддавшись панике, терапевт перевела кредитный миллион и личные сбережения на указанные счета. Лишь после этого женщина поняла, что стала жертвой мошенников.