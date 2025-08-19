Вместо домофона — миллионные долги: терапевт из Иркутска стала жертвой мошенников

Всё началось с обычного звонка. Женщина назвала собеседнику код из СМС, необходимый якобы для установки домофона. Сразу после позвонил «специалист» Госуслуг и сообщил, что преступники получили доступ к её личным данным и оформили доверенность на имя гражданина Украины.