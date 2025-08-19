В Геленджике сгорели торговые павильоны

«В 04:34 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона. В 05:30 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание торговых павильонов на площади 700 кв. метров», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.