В Геленджике сгорели торговые павильоны

Пожар в торговых павильонах потушили в Геленджике. Возгорание произошло на Приморском бульваре в Кринице утром 19 августа.
«В 04:34 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона. В 05:30 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание торговых павильонов на площади 700 кв. метров», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
В 06:45 возгорание локализовали, а в 09:39 ликвидировали открытое горение. К 09:39 пожар полностью потушили.
«К ликвидации пожара привлекалось от МЧС России 26 человек личного состава, 6 единиц техники», — добавили в региональном управлении МЧС.
В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.