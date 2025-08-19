Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Геленджике сгорели торговые павильоны

Торговые павильоны загорелись в Геленджике утром 19 августа.

Источник: МЧС РФ

Пожар в торговых павильонах потушили в Геленджике. Возгорание произошло на Приморском бульваре в Кринице утром 19 августа.

«В 04:34 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона. В 05:30 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание торговых павильонов на площади 700 кв. метров», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

В 06:45 возгорание локализовали, а в 09:39 ликвидировали открытое горение. К 09:39 пожар полностью потушили.

«К ликвидации пожара привлекалось от МЧС России 26 человек личного состава, 6 единиц техники», — добавили в региональном управлении МЧС.

В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.