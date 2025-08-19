Ричмонд
В Буда-Кошелевском районе мотоцикл опрокинулся в кювет, байкер попал в реанимацию

19 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Буда-Кошелевском районе пострадал мотоциклист, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Источник: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Авария случилась 18 августа примерно в 18.40 на автодороге Н4634 Буда-Кошелево — Глазовка — Кривск. 26-летний мотоциклист на закруглении дороги из-за неправильно выбранной скорости не справился с управлением, мотоцикл съехал в кювет и опрокинулся. Байкер получил травмы, его госпитализировали в реанимационное отделение.

Госавтоинспекторы призывают всех водителей всегда следить за дорожной обстановкой, быть предельно внимательными, выбирать правильный скоростной режим, не отвлекаться от управления, а на мототранспорте обязательно использовать мотоэкипировку.