В Хабаровске задержали подозреваемых в организации занятия проституцией

Как сообщили в УМВД России по региону, фигурантами уголовного дела стали шесть человек. Предварительно установлено, что 38-летний хабаровчанин совместно с пятью подельниками организовал бизнес по предоставлению интимных услуг. Он выступал в качестве сутенера, остальным достались роли его заместителя, администраторов и охранников. Они завербовали девушек, которых поселили в арендованной квартире в доме на улице Владивостокской. Там же они принимали клиентов или отправлялись на выезд по желанию заказчика. Всего в занятие проституцией были вовлечены не менее четырнадцати жительниц Хабаровска и пригорода.