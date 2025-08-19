В Хабаровске задержали подозреваемых в организации занятия проституцией

Как сообщили в УМВД России по региону, фигурантами уголовного дела стали шесть человек. Предварительно установлено, что 38-летний хабаровчанин совместно с пятью подельниками организовал бизнес по предоставлению интимных услуг. Он выступал в качестве сутенера, остальным достались роли его заместителя, администраторов и охранников. Они завербовали девушек, которых поселили в арендованной квартире в доме на улице Владивостокской. Там же они принимали клиентов или отправлялись на выезд по желанию заказчика. Всего в занятие проституцией были вовлечены не менее четырнадцати жительниц Хабаровска и пригорода.
Подозреваемый размещал рекламу своей «фирмы» в интернете, раздавал визитки в банях и гостиницах. Его задержали вместе с подельниками. Обыски провели в квартире-притоне и по местам проживания подозреваемых. Изъяты прайсы с расценками на услуги, интим-игрушки, сотовые, рекламки и около восьми миллионов рублей — предположительно, они были заработаны незаконным путем.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация занятия проституцией». Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. На девушек составлены протоколы по статье 6.11 «Занятие проституцией» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.