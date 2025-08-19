В Уральске пассажиров автобуса атаковали перцовым баллончиком

На видео, опубликованном одним из пассажиров, видно, как мужчина достаёт перцовый баллончик и распыляет его в лицо девушке, сидевшей позади, а затем и в сторону автора съёмки. После этого он атакует ещё нескольких человек. Пострадавшие пытались дать отпор, в салоне началась массовая драка с криками и ненормативной лексикой.