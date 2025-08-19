В Норильске четырехлетний ребенок выпил смесь из бытовой химии

По данным МВД Красноярского края, инцидент произошел во время детских игр. Восьмилетний брат пострадавшего смешал несколько бытовых средств, чтобы наблюдать химическую реакцию. Любопытство младшего ребенка привело к трагическим последствиям — он случайно выпил опасную жидкость.