В Норильске четырехлетний ребенок выпил смесь из бытовой химии

В Норильске произошел несчастный случай с участием двух детей.
Четырехлетний мальчик был госпитализирован с ожогами внутренних органов после того, как выпил опасную смесь бытовых химических средств.
По данным МВД Красноярского края, инцидент произошел во время детских игр. Восьмилетний брат пострадавшего смешал несколько бытовых средств, чтобы наблюдать химическую реакцию. Любопытство младшего ребенка привело к трагическим последствиям — он случайно выпил опасную жидкость.
Примечательно, что в момент происшествия дети находились под присмотром взрослой родственницы. Как отмечают в правоохранительных органах, ранее семья не привлекала внимание органов внутренних дел.
Состояние пострадавшего ребенка оценивается как тяжелое. По последним данным, мальчика планируют перевести в одну из красноярских больниц для оказания специализированной медицинской помощи.
В полиции напоминают родителям о необходимости:
Хранить бытовую химию в недоступных для детей местах;
Проводить разъяснительные беседы об опасности экспериментов с химическими веществами;
Обеспечивать постоянный контроль за детьми даже при наличии взрослых в доме;
Следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.