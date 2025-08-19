В Новосибирске пожарные спасли двух человек из горящей квартиры

В Новосибирске сотрудники МЧС потушили пожар в трёхэтажном жилом доме и спасли двух человек. Огонь вспыхнул в квартире на верхнем этаже дома на улице Учительская, сообщили в региональном управлении МЧС.
Женщина и шестеро детей успели покинуть горящую квартиру самостоятельно ещё до приезда пожарных. При проведении работ спасатели эвакуировали мужчину и женщину со второго этажа.
Пожар был ликвидирован за 15 минут. Огонь повредил мебель и домашние вещи на площади около 20 квадратных метров. Никто из жильцов не пострадал.