В Новосибирске пожарные спасли двух человек из горящей квартиры

Возгорание произошло в доме на улице Учительской, детей успели эвакуировать до прибытия спасателей.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске сотрудники МЧС потушили пожар в трёхэтажном жилом доме и спасли двух человек. Огонь вспыхнул в квартире на верхнем этаже дома на улице Учительская, сообщили в региональном управлении МЧС.

Женщина и шестеро детей успели покинуть горящую квартиру самостоятельно ещё до приезда пожарных. При проведении работ спасатели эвакуировали мужчину и женщину со второго этажа.

Пожар был ликвидирован за 15 минут. Огонь повредил мебель и домашние вещи на площади около 20 квадратных метров. Никто из жильцов не пострадал.