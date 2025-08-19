Утеплитель загорелся в арке многоэтажки на улице Бориса Панина

В центре Нижнего Новгорода произошел пожар в арке многоэтажки. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В арке жилого дома на улице Бориса Панина загорелся утеплитель. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров. На место происшествия оперативно выехали сотрудники МЧС — для ликвидации пожара потребовались 23 огнеборца. К счастью, никто не пострадал. Причина возгорания пока не известна.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что 16 человек эвакуировали с пожара в квартире в Дзержинске.