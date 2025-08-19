Утеплитель загорелся в арке многоэтажки на улице Бориса Панина

В арке жилого дома на улице Бориса Панина загорелся утеплитель. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров. На место происшествия оперативно выехали сотрудники МЧС — для ликвидации пожара потребовались 23 огнеборца. К счастью, никто не пострадал. Причина возгорания пока не известна.