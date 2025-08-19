Ричмонд
Директор спортшколы из Уссурийска отправился под суд за травму ребёнка

Мальчик получил тяжёлые травмы после того, как на футбольном поле на него упали ворота.

Источник: Прокуратура Приморского края

Директор муниципального спортивного учреждения «Рекорд» предстанет перед судом в Уссурийске по обвинению в халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью ребенка. Об этом сообщил Telegram-канал «Прокуратура Приморского края». Уссурийская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.

По материалам прокурорской проверки, уголовное дело было возбуждено 1 июня этого года после происшествия, которое случилось 31 мая на спортивной площадке по улице Бульварной в районе Радужный города Уссурийска. В этот день футбольные ворота опрокинулись на восьмилетнего мальчика, в результате чего ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

Следствие установило, что директор не принял необходимых мер по техническому обслуживанию спортивного объекта и не обеспечил надежную фиксацию футбольных ворот. Уголовное преследование ведется по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за халатность, повлекшую по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, с максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы.

Прокуратура продолжает контролировать ход расследования и защиту прав пострадавшего ребенка.