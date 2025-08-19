Директор спортшколы из Уссурийска отправился под суд за травму ребёнка

По материалам прокурорской проверки, уголовное дело было возбуждено 1 июня этого года после происшествия, которое случилось 31 мая на спортивной площадке по улице Бульварной в районе Радужный города Уссурийска. В этот день футбольные ворота опрокинулись на восьмилетнего мальчика, в результате чего ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.