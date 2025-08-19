В Магнитогорске осудят водителя, сбившего пенсионера возле торгового комплекса

Все случилось возле торгового комплекса «Паллада» 5 февраля. Водитель машины «Фольксваген Поло» сдавал назад, но не убедился в безопасности этого маневра. В городской ГАИ уточнили, что мужчина не проверил, если ли позади автомобиля пешеходы. В результате он наехал на пенсионера.