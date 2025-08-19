На Кубани дорожный рабочий погиб в ДТП с грузовиком. Авария произошла вблизи Горячего Ключа ночью 19 августа.
Предварительно, 57-летний водитель грузовика «Dongfeng» ехал по трассе М-4 «Дон» со стороны Джубги в сторону Краснодара. В этот момент большегруз врезался в «Ниву» с прицепом. На автомобиле, стоявшем на трассе, были установлены дополнительные дорожные знаки, которые информировали об объезде.
Рядом с «Нивой» находились двое дорожных рабочих. В этот момент они устанавливали сетчатое ограждение. В результате ДТП один из рабочих — 53-летний мужчина — от полученных травм скончался. Второго рабочего доставили в ЦРБ Горячего Ключа.
«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.