На Кубани дорожный рабочий погиб в ДТП с грузовиком

Предварительно, 57-летний водитель грузовика «Dongfeng» ехал по трассе М-4 «Дон» со стороны Джубги в сторону Краснодара. В этот момент большегруз врезался в «Ниву» с прицепом. На автомобиле, стоявшем на трассе, были установлены дополнительные дорожные знаки, которые информировали об объезде.