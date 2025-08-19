ТАСС: блогера Ефремова обвинили в финансировании экстремизма

В пресс-службе Останкинского суда Москвы ТАСС сообщили, что блогеру уже избрана мера пресечения. «Суд избрал Ефремову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Он обвиняется по ст. 282.3 УК РФ», — сказали в суде, отказавшись от других комментариев.