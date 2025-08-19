ТАСС: блогера Ефремова обвинили в финансировании экстремизма

«Ефремову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования преступлений экстремистской направленности)», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе Останкинского суда Москвы ТАСС сообщили, что блогеру уже избрана мера пресечения. «Суд избрал Ефремову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Он обвиняется по ст. 282.3 УК РФ», — сказали в суде, отказавшись от других комментариев.
Ефремов родился в Москве 12 декабря в 1999 году. Учился в Англии, также окончил московскую школу экстерном, а затем и МГИМО по специальности «международное право».
В 2016 году Ефремов решил заняться перепродажей модной модели кроссовок — Yeezy. После этого он создал свой бренд кроссовок Nikita Efremov. Он активно ведет соцсети, имеет более миллиона подписчиков.