Смертельный прыжок: в Севастополе утонул 22-летний мужчина

Трагедия произошла накануне вечером на пляже Парка Победы.
«Мужчина 2003 года прыгнул с пирса в воду, но не выплыл на поверхность. Детальные обстоятельства его гибели устанавливаются», — говорится в сообщении.
Это уже второй случай гибели на воде в нынешнем купальном сезоне в Севастополе. В июле у дикого побережья в районе мыса Фиолент было обнаружено тело мужчины.
В МЧС напоминают севастопольцам и туристам о необходимости соблюдать меры безопасности на воде и посещать только оборудованные пляжи. Кроме того, запрещается купаться в непогоду, на диких пляжах, в состоянии алкогольного опьянения, за пределами зоны буйков, при плохом самочувствии, а также прыгать в воду в незнакомых местах.
Ранее в Крыму на необорудованном пляже утонули двое туристов из Ставрополья и Кубани. Сообщалось, что пара была в состоянии алкогольного опьянения.