Смертельный прыжок: в Севастополе утонул 22-летний мужчина

В МЧС напоминают севастопольцам и туристам о необходимости соблюдать меры безопасности на воде и посещать только оборудованные пляжи. Кроме того, запрещается купаться в непогоду, на диких пляжах, в состоянии алкогольного опьянения, за пределами зоны буйков, при плохом самочувствии, а также прыгать в воду в незнакомых местах.