В Минске женщина ударила фельдшера бригады скорой помощи

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Свою вину она полностью признала, раскаялась в содеянном, а также компенсировала причиненный моральный вред. В качестве наказания ей назначили два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Применив закон об амнистии, фигурантку освободили от назначенного наказания частично на срок в один год. Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения супругу. Он скончался от полученных травм.