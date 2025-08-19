Ричмонд
В Минске женщина ударила фельдшера бригады скорой помощи

Жительница Минска ударила фельдшера бригады скорой помощи, которую ей вызвали. Женщину обвинили в совершении злостного хулиганства, ей вынесли приговор. Об этом информирует «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Первомайского района.

Источник: БЕЛТА

Фигурантка — 44-летняя горожанка, ранее судимая. Выпив лишнего, она отправилась на прогулку, но почувствовала себя плохо. Прохожий вызвал ей скорую. Женщина в машине скорой стала вести себя неадекватно: начала оскорблять медицинских работников, а впоследствии и вовсе ударила ногой фельдшера в ключицу, сломав ее.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Свою вину она полностью признала, раскаялась в содеянном, а также компенсировала причиненный моральный вред. В качестве наказания ей назначили два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Применив закон об амнистии, фигурантку освободили от назначенного наказания частично на срок в один год. Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения супругу. Он скончался от полученных травм.