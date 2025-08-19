В Воронежской области проверят данные о незаконном удержании людей на ферме

ВОРОНЕЖ, 19 авг — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту незаконного удерживания и избиения граждан на ферме в Воронежской области, сообщили во вторник в СУСК по региону.
В Telegram-каналах появилась информация о том, что под Воронежем якобы нашли ферму «с сотней рабов». Сообщается, что людей заманивали зарплатой до 2 тысяч рублей в день и жильём, «запирали и кормили просрочкой». Работников якобы выпускают только под надзором в магазин, бьют за побеги и плохую работу.
«На ферме, расположенной в селе Подколодновка Богучарского района Воронежской области, неизвестные лица незаконно удерживали граждан, а также подвергали их насилию. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по данному сообщению незамедлительно организовано проведение доследственной проверки», — сообщили в СУ СК России по Воронежской области.