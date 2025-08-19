В Воронежской области проверят данные о незаконном удержании людей на ферме

В Telegram-каналах появилась информация о том, что под Воронежем якобы нашли ферму «с сотней рабов». Сообщается, что людей заманивали зарплатой до 2 тысяч рублей в день и жильём, «запирали и кормили просрочкой». Работников якобы выпускают только под надзором в магазин, бьют за побеги и плохую работу.