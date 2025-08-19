Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«За год назанимал 220 тысяч рублей и все проиграл в онлайн-казино». МВД рассказало о том, что игроман может сесть на 12 лет за мошенничество

МВД рассказало, что игроман из Гомеля может сесть на 12 лет за мошенничество.

Источник: Комсомольская правда

36-летний житель Гомеля, под предлогом развития бизнеса по продаже автозапчастей, менее чем за год набрал в долг у четырех знакомых более 220 тысяч рублей и все их проиграл в онлайн-казино, сообщает МВД Беларуси.

Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество. Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.

Мы писали, что Госкомитет судебных экспертиз прокомментировал неудачное селфи в Дрогичине: «Упавшая с крыши авто девушка, которая делала селфи, сломала височную кость и получила открытую черепно-мозговую травму».

Кроме того, судья сказала, амнистируют ли нетрезвых водителей в Беларуси.