«За год назанимал 220 тысяч рублей и все проиграл в онлайн-казино». МВД рассказало о том, что игроман может сесть на 12 лет за мошенничество

36-летний житель Гомеля, под предлогом развития бизнеса по продаже автозапчастей, менее чем за год набрал в долг у четырех знакомых более 220 тысяч рублей и все их проиграл в онлайн-казино, сообщает МВД Беларуси.
Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество. Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.
