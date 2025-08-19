Ричмонд
Силовики задержали готовившего теракт в академии Тимирязева на 1 сентября

Мужчина связался в соцсетях с представителем разведки Украины, который «предложил совершить теракт» в Тимирязевской академии. Он должен был дистанционно привести в действие взрывчатку, замаскированную под огнетушитель.

Источник: РИА "Новости"

Силовики задержали мужчину, который собирался устроить взрыв в московском вузе 1 сентября, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

На видео задержания, которое показало издание, обвиняемый сообщил, что «на почве социал-демократических и политических убеждений» общался в соцсетях с пользователем, который связал его с представителем украинской военной разведки. Тот «предложил совершить террористический акт» в Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева (РГАУ-МСХА), рассказал задержанный.

Мужчине передали самодельную взрывчатку, замаскированную под огнетушитель. Он собирался дистанционно привести устройство в действие после сбора первокурсников на собрание в вузе, пишет издание. За это ему обещали $2,4 тыс.

В апреле ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в школе в Донецке. По данным спецслужбы, один из учеников собирался изготовить и взорвать две взрывчатки в здании. Ведомство назвало подростка участником движения «Колумбайн», которое в России признано террористическим и запрещено.

Несколькими месяцами ранее в подмосковном Реутове силовики провели обыски у 16-летнего подростка, который состоял в одной из групп в соцсети, посвященной «Колумбайну». По версии правоохранительных органов, он тоже готовил нападение на школу.