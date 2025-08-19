Силовики задержали готовившего теракт в академии Тимирязева на 1 сентября

В апреле ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в школе в Донецке. По данным спецслужбы, один из учеников собирался изготовить и взорвать две взрывчатки в здании. Ведомство назвало подростка участником движения «Колумбайн», которое в России признано террористическим и запрещено.