Губернатор Прикамья взял на контроль ситуацию в Суксуне

В Пермском крае устраняют последствия урагана в Суксуне. Стихия обрушилась на поселок вчера, 18 августа. На видео и фото, снятых местными жителями, запечатлен смерч. А сегодня суксунцы постят в соцсетях его последствия — разрушения своего имущества и вырванные деревья.
Непогода привела к локальным повреждениям временных построек, крыш домов и линий электропередач. Суксун временно остался без света. Сейчас в поселке ведутся восстановительные работы.
Губернатор Дмитрий Махонин поручил ответственным службам провести оценку ущерба, а главе территории — держать ситуацию на контроле и докладывать.