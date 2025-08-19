Ричмонд
Губернатор Прикамья взял на контроль ситуацию в Суксуне

В Пермском крае устраняют последствия урагана в Суксуне.

В Пермском крае устраняют последствия урагана в Суксуне. Стихия обрушилась на поселок вчера, 18 августа. На видео и фото, снятых местными жителями, запечатлен смерч. А сегодня суксунцы постят в соцсетях его последствия — разрушения своего имущества и вырванные деревья.

Непогода привела к локальным повреждениям временных построек, крыш домов и линий электропередач. Суксун временно остался без света. Сейчас в поселке ведутся восстановительные работы.

Губернатор Дмитрий Махонин поручил ответственным службам провести оценку ущерба, а главе территории — держать ситуацию на контроле и докладывать.