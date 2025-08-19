Губернатор Прикамья взял на контроль ситуацию в Суксуне

В Пермском крае устраняют последствия урагана в Суксуне. Стихия обрушилась на поселок вчера, 18 августа. На видео и фото, снятых местными жителями, запечатлен смерч. А сегодня суксунцы постят в соцсетях его последствия — разрушения своего имущества и вырванные деревья.