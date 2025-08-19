«Попытка усыпить малыша обернулась кошмаром»: мать не рассчитала силы и покалечила новорожденного сына

В Закаменском районе Бурятии завершено расследование трагического инцидента. Местная жительница обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью своему новорожденному сыну. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СК России по Республике Бурятия, в декабре 2024 года, женщина пыталась усыпить младенца.
— Из-за резких движений незафиксированная голова малыша подверглась сильным колебаниям, — уточнили в пресс-службе следственного комитета.
Эти действия привели к серьёзным повреждениям головного мозга, опасным для жизни ребёнка. Ведомство завело уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Собранные доказательства по делу с обвинением передали в суд.
