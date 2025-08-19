Ричмонд
«Попытка усыпить малыша обернулась кошмаром»: мать не рассчитала силы и покалечила новорожденного сына

В Бурятии мать предстанет перед судом за травмы новорожденного сына.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Закаменском районе Бурятии завершено расследование трагического инцидента. Местная жительница обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью своему новорожденному сыну. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СК России по Республике Бурятия, в декабре 2024 года, женщина пыталась усыпить младенца.

— Из-за резких движений незафиксированная голова малыша подверглась сильным колебаниям, — уточнили в пресс-службе следственного комитета.

Эти действия привели к серьёзным повреждениям головного мозга, опасным для жизни ребёнка. Ведомство завело уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Собранные доказательства по делу с обвинением передали в суд.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Нижнеудинске женщина-опекун распивала спиртные напитки с 17-летним братом.