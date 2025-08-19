Два альпиниста погибли в горах Киргизии, россиянку со сломанной ногой не могут эвакуировать из-за непогоды

Для Натальи это не первое суровое испытание в горах. Четыре года назад при восхождении на Хан-Тенгри ее муж Сергей скончался от инсульта на высоте 6900 метров. Несмотря на инструкции оставить его и спускаться самой, она отказалась, оставаясь с супругом до конца. Год спустя Наговицина вновь поднялась на Хан-Тенгри, чтобы установить памятную табличку.