Два альпиниста погибли в горах Киргизии, россиянку со сломанной ногой не могут эвакуировать из-за непогоды

47-летняя российская альпинистка Наталья Наговицына уже свыше пяти суток находится в бедственном положении на высоте более 7000 метров после того, как сломала ногу. Спортсменка испытывает нехватку еды и воды. Как сообщает телеграм-канал 112, погибли еще двое участников восхождения, россиянин Алексей Ермаков и его напарник из Италии.
Первые попытки эвакуировать пострадавшую по воздуху, организованные Минобороны России, провалились из-за плохой погоды. Вертолет Ми-8 с шестью спасателями на борту совершил жесткую посадку, что привело к травмам двух человек.
Попытка отправить второй вертолет, также не увенчалась успехом из-за нулевой видимости. Экстренные службы планируют новую попытку спуска россиянки в базовый лагерь завтра.
Для Натальи это не первое суровое испытание в горах. Четыре года назад при восхождении на Хан-Тенгри ее муж Сергей скончался от инсульта на высоте 6900 метров. Несмотря на инструкции оставить его и спускаться самой, она отказалась, оставаясь с супругом до конца. Год спустя Наговицина вновь поднялась на Хан-Тенгри, чтобы установить памятную табличку.