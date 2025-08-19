Ричмонд
Два альпиниста погибли в горах Киргизии, россиянку со сломанной ногой не могут эвакуировать из-за непогоды

На пике Победы в Киргизии почти неделю находится альпинистка Наталья Наговицына: она сломала ногу, испытывает острую нехватку еды и воды. Попытки эвакуации провалились из-за непогоды.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

47-летняя российская альпинистка Наталья Наговицына уже свыше пяти суток находится в бедственном положении на высоте более 7000 метров после того, как сломала ногу. Спортсменка испытывает нехватку еды и воды. Как сообщает телеграм-канал 112, погибли еще двое участников восхождения, россиянин Алексей Ермаков и его напарник из Италии.

Первые попытки эвакуировать пострадавшую по воздуху, организованные Минобороны России, провалились из-за плохой погоды. Вертолет Ми-8 с шестью спасателями на борту совершил жесткую посадку, что привело к травмам двух человек.

Попытка отправить второй вертолет, также не увенчалась успехом из-за нулевой видимости. Экстренные службы планируют новую попытку спуска россиянки в базовый лагерь завтра.

Для Натальи это не первое суровое испытание в горах. Четыре года назад при восхождении на Хан-Тенгри ее муж Сергей скончался от инсульта на высоте 6900 метров. Несмотря на инструкции оставить его и спускаться самой, она отказалась, оставаясь с супругом до конца. Год спустя Наговицина вновь поднялась на Хан-Тенгри, чтобы установить памятную табличку.