Житель Ростова-на-Дону получил 13,5 лет колонии строгого режима за госизмену

Житель Ростова-на-Дону получил длительный срок лишения свободы по статье «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ). Об этом 19 августа сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
По данным следствия, 54-летний инженер-энергетик местного промышленного предприятия весной 2024 года передал украинской стороне данные о месте дислокации военной техники. Сведения могли быть использованы против Вооруженных Сил России.
При задержании у мужчины изъяли средства связи, через которые велась передача информации.
Ростовский областной суд признал задержанного виновным и назначил ему наказание в виде 13 лет и 6 месяцев колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Приговор пока не вступил в силу.
Подпишись на нас в Telegram.