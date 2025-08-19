Ричмонд
Житель Ростова-на-Дону получил 13,5 лет колонии строгого режима за госизмену

Инженера-энергетика из Ростова осудили по статье «Государственная измена».

Источник: Комсомольская правда

Житель Ростова-на-Дону получил длительный срок лишения свободы по статье «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ). Об этом 19 августа сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

По данным следствия, 54-летний инженер-энергетик местного промышленного предприятия весной 2024 года передал украинской стороне данные о месте дислокации военной техники. Сведения могли быть использованы против Вооруженных Сил России.

При задержании у мужчины изъяли средства связи, через которые велась передача информации.

Ростовский областной суд признал задержанного виновным и назначил ему наказание в виде 13 лет и 6 месяцев колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Приговор пока не вступил в силу.

