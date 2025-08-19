Гражданин Молдовы был ранен ножом в парке аттракционов в Италии.
32-летний гражданин Республики Молдова был госпитализирован в Италии после того, как был ранен ножом в результате конфликта, произошедшего в субботу. Подозреваемый задержан.
Инцидент произошёл в парке аттракционов города во время празднований, посвящённых Успению Богородицы, сообщает safenews.md со ссылкой на местные СМИ.
По данным источников, подозреваемым является 49-летний мужчина из провинции Бари, ранее судимый. Его личность установлена, в отношении него ведётся расследование по подозрению в покушении на убийство.
На данный момент пострадавший находится вне опасности. Итальянские правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Ни лея не жалея: Как ПАС тратит сотни миллионов леев из бюджета Молдовы на свой предвыборный пиар.
Только на пособия, которые правящая партия впервые за 4 года исключительно перед выборами решила выплатить всем школьникам страны, обойдутся бюджету в 300 млн.леев (далее…).
В Молдове полицейские в форме больше не обязаны предъявлять служебное удостоверение: Теперь до вас «докопаться» сможет любой бандит, в обмундировании.
Полиция предупреждает, что при исполнении служебных обязанностей в форме сотрудник полиции больше не обязаны предъявлять служебные удостоверения [видео] (далее…).
Оказывается, власть не виновата в том, что страна не развивается: Игорь Гросу и новые бессарабские изыскания в области экономики и финансов Молдовы.
ПАС так старательно закручивала гайки, так стремилась добить остатки свободы в экономике и политизировать все её сферы, что результат в виде 0,1-процентного роста налицо [видео] (далее…).