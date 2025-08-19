Ричмонд
ЧП в Италии: Гражданин Молдовы был ранен в парке аттракционов — мужчина попал на больничную койку

Итальянские правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Источник: Комсомольская правда

Гражданин Молдовы был ранен ножом в парке аттракционов в Италии.

32-летний гражданин Республики Молдова был госпитализирован в Италии после того, как был ранен ножом в результате конфликта, произошедшего в субботу. Подозреваемый задержан.

Инцидент произошёл в парке аттракционов города во время празднований, посвящённых Успению Богородицы, сообщает safenews.md со ссылкой на местные СМИ.

По данным источников, подозреваемым является 49-летний мужчина из провинции Бари, ранее судимый. Его личность установлена, в отношении него ведётся расследование по подозрению в покушении на убийство.

На данный момент пострадавший находится вне опасности. Итальянские правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

