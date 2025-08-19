Бастрыкин поручил возбудить дело о ненадлежащем отлове собак во Владивостоке

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего отлова безнадзорных собак во Владивостоке. Основанием стали публикации в СМИ и социальных сетях о длительном нахождении стаи бродячих животных на территории одного из городских дворов — в августе этого года одна из бездомных собак в этом дворе напала на мужчину и укусила его за руку, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.