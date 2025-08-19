Бастрыкин поручил возбудить дело о ненадлежащем отлове собак во Владивостоке

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего отлова безнадзорных собак во Владивостоке. Основанием стали публикации в СМИ и социальных сетях о длительном нахождении стаи бродячих животных на территории одного из городских дворов — в августе этого года одна из бездомных собак в этом дворе напала на мужчину и укусила его за руку, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В СУ СКР России по Приморскому краю организована процессуальная проверка.
Александр Бастрыкин поручил руководителю приморского СУ СКР Эдуарду Трубчику возбудить уголовное дело по фактам, свидетельствующим о возможных нарушениях в работе служб, отвечающих за отлов. Глава ведомства также потребовал представить доклад как о ходе предварительного следствия, так и о его окончательных результатах.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, что ранее Александр Бастрыкин взял на контроль расследование обстоятельств нападения собак на людей во Владивостоке. Местные жители жаловались на безнадзорных овчарок.