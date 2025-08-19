Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин поручил возбудить дело о ненадлежащем отлове собак во Владивостоке

Основанием стали публикации в СМИ о стаях бродячих животных на территории одного из городских дворов.

Источник: PrimaMedia.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего отлова безнадзорных собак во Владивостоке. Основанием стали публикации в СМИ и социальных сетях о длительном нахождении стаи бродячих животных на территории одного из городских дворов — в августе этого года одна из бездомных собак в этом дворе напала на мужчину и укусила его за руку, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В СУ СКР России по Приморскому краю организована процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин поручил руководителю приморского СУ СКР Эдуарду Трубчику возбудить уголовное дело по фактам, свидетельствующим о возможных нарушениях в работе служб, отвечающих за отлов. Глава ведомства также потребовал представить доклад как о ходе предварительного следствия, так и о его окончательных результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, что ранее Александр Бастрыкин взял на контроль расследование обстоятельств нападения собак на людей во Владивостоке. Местные жители жаловались на безнадзорных овчарок.