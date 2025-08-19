В Новосибирске 89-летняя бабушка погибла после ДТП на улице Титова

В Ленинском районе Новосибирска утром 19 августа произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
По предварительной информации, в 11:57 69-летний водитель за рулем автомобиля Honda Fit ехал по улице Титова по направлению к улице Порт-Артурской. Во время движения около дома № 232 В по улице Титова он столкнулся с попутным автомобилем Lexus под управлением 31-летнего водителя.
В результате аварии пострадали водитель «Хонды» и его пассажиры — 66- и 89-летняя женщины. Их доставили в больницу, где впоследствии старшая из них скончалась.
На месте работали сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
