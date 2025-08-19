Ричмонд
В Новосибирске 89-летняя бабушка погибла после ДТП на улице Титова

Еще одна пострадавшая пассажирка находится в больнице.

Источник: Reuters

В Ленинском районе Новосибирска утром 19 августа произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, в 11:57 69-летний водитель за рулем автомобиля Honda Fit ехал по улице Титова по направлению к улице Порт-Артурской. Во время движения около дома № 232 В по улице Титова он столкнулся с попутным автомобилем Lexus под управлением 31-летнего водителя.

В результате аварии пострадали водитель «Хонды» и его пассажиры — 66- и 89-летняя женщины. Их доставили в больницу, где впоследствии старшая из них скончалась.

На месте работали сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Сиб.фм писал, что ГАИ выясняет причины смертельного ДТП в Коченевском районе.