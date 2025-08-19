В Новосибирске 89-летняя бабушка погибла после ДТП на улице Титова

По предварительной информации, в 11:57 69-летний водитель за рулем автомобиля Honda Fit ехал по улице Титова по направлению к улице Порт-Артурской. Во время движения около дома № 232 В по улице Титова он столкнулся с попутным автомобилем Lexus под управлением 31-летнего водителя.