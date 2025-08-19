В Новосибирске в ДТП на улице Титова погибла пассажирка Honda

Авария произошла днем 19 августа в Ленинском районе Новосибирска. Один человек погиб, еще двое госпитализированы.
По предварительным данным, 19 августа около 11:57 на улице Титова в Ленинском районе столкнулись автомобили Honda Freed и Lexus, сообщили в ГАИ Новосибирска.
За рулем Honda находился мужчина 1956 года рождения. Он поворачивал налево в сторону дома № 253 по улице Титова, когда у дома № 232 В допустил столкновение с Lexus, которым управлял 31-летний водитель. Lexus двигался по крайней левой полосе в прямом направлении.
В результате ДТП травмы получил водитель Honda и две его пассажирки 1959 и 1936 годов рождения. Пострадавших доставили в больницу, однако пожилая женщина 1936 года рождения скончалась от полученных травм.
На месте аварии работал наряд ДПС. Обстоятельства происшествия устанавливаются.