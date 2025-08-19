В Новосибирске в ДТП на улице Титова погибла пассажирка Honda

За рулем Honda находился мужчина 1956 года рождения. Он поворачивал налево в сторону дома № 253 по улице Титова, когда у дома № 232 В допустил столкновение с Lexus, которым управлял 31-летний водитель. Lexus двигался по крайней левой полосе в прямом направлении.