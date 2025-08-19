Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске 33-летняя женщина продала своего ребенка за 23 тысячи рублей

У молодой матери не было постоянного места жительства и заработка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 33-летняя женщина продала своего ребенка за 23 тысячи рублей. Она родила малыша в 2017 году и на тот момент не имела стабильного заработка и постоянного места жительства. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службы судов общей юрисдикции региона, молодая мать хотела найти новых родителей для сына и разместила объявление в социальной сети.

— Отклик на объявление поступил от 17-летней девушки, не имеющей детей. Местом передачи ребенка была площадка возле вокзала Иркутск-Пассажирский. Несовершеннолетняя забрала младенца и передала биологической матери 23 тысячи рублей.

После этого девушка усыновила ребенка и все эти годы он воспитывается в семье и по сей день. В отношении настоящей матери завели уголовное дело. Свердловский районный суд признал ее виновной и назначил шесть лет в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.