В Иркутске 33-летняя женщина продала своего ребенка за 23 тысячи рублей. Она родила малыша в 2017 году и на тот момент не имела стабильного заработка и постоянного места жительства. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службы судов общей юрисдикции региона, молодая мать хотела найти новых родителей для сына и разместила объявление в социальной сети.
— Отклик на объявление поступил от 17-летней девушки, не имеющей детей. Местом передачи ребенка была площадка возле вокзала Иркутск-Пассажирский. Несовершеннолетняя забрала младенца и передала биологической матери 23 тысячи рублей.
После этого девушка усыновила ребенка и все эти годы он воспитывается в семье и по сей день. В отношении настоящей матери завели уголовное дело. Свердловский районный суд признал ее виновной и назначил шесть лет в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.