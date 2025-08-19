В Иркутске 33-летняя женщина продала своего ребенка за 23 тысячи рублей

После этого девушка усыновила ребенка и все эти годы он воспитывается в семье и по сей день. В отношении настоящей матери завели уголовное дело. Свердловский районный суд признал ее виновной и назначил шесть лет в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.