Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работнику в Башкирии выплатили 800 тысяч за тяжелую травму на производстве

В Башкирии мужчине выплатили крупную компенсацию за несчастный случай на работе.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии работник получил крупную выплату после травмы на производстве. Как рассказали в прокуратуре республики, история произошла в Буздякском районе. Благодаря вмешательству надзорного ведомства, мужчине возместили моральный ущерб, причиненный на рабочем месте.

Известно, что житель республики устроился водителем в «Башкирскую экологическую коммунальную компанию» летом 2022 года. Через год фирма подписала с ним договор аренды спецтехники с экипажем. Однако уже в июне 2023-го во время работы на лесозаготовке возле деревни Хазиман на него упали бревна. В результате мужчина получил серьезные увечья, которые признали тяжкими.

После судебного разбирательства компанию обязали выплатить пострадавшему 800 тысяч рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.