Работнику в Башкирии выплатили 800 тысяч за тяжелую травму на производстве

Известно, что житель республики устроился водителем в «Башкирскую экологическую коммунальную компанию» летом 2022 года. Через год фирма подписала с ним договор аренды спецтехники с экипажем. Однако уже в июне 2023-го во время работы на лесозаготовке возле деревни Хазиман на него упали бревна. В результате мужчина получил серьезные увечья, которые признали тяжкими.