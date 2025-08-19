Работнику в Башкирии выплатили 800 тысяч за тяжелую травму на производстве

В Башкирии работник получил крупную выплату после травмы на производстве. Как рассказали в прокуратуре республики, история произошла в Буздякском районе. Благодаря вмешательству надзорного ведомства, мужчине возместили моральный ущерб, причиненный на рабочем месте.
Известно, что житель республики устроился водителем в «Башкирскую экологическую коммунальную компанию» летом 2022 года. Через год фирма подписала с ним договор аренды спецтехники с экипажем. Однако уже в июне 2023-го во время работы на лесозаготовке возле деревни Хазиман на него упали бревна. В результате мужчина получил серьезные увечья, которые признали тяжкими.
После судебного разбирательства компанию обязали выплатить пострадавшему 800 тысяч рублей.
