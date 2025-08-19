Зверское воспитание: в Омске женщина жестоко избивала сына за малейшую провинность

По инициативе следствия, в марте 2025 года, обвиняемая ограничена в родительских правах, а в органы опеки и в комиссию по делам несовершеннолетних были внесены представления для устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Уголовным кодексом Российской Федерации за данное преступление предусмотрено наказание от 3 до 7 лет лишения свободы, говорится в сообщении ведомства.