Три машины эвакуировано в Москве за неуплату штрафов на 133 тыс. руб

В Москве эвакуировали три автомобиля за неуплату их владельцами штрафов на сумму более 133 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Еще три машины отправили на спецстоянку за неуплату штрафов. Общая задолженность их владельцев составила более 133 тыс. руб. Водители парковались под запрещающими знаками и на газоне. За эти нарушения МАДИ выписывала им штрафы, но владельцы “копили” их и не оплачивали в срок 60 дней. За долги судебные приставы наложили арест на машины», — говорится в материале.

Как уточняется, один из водителей сразу погасил задолженность в 92 тыс. руб., и ему вернули машину. Другие нарушители смогут забрать автомобили только после полного погашения долга.

«Вместе с судебными приставами МАДИ регулярно проводит рейды по выявлению автомобилей должников. Призываем водителей проявлять ответственность на дорогах и быть внимательными при выборе места для парковки. Штраф за нарушение правил дорожного движения важно оплатить в течение 60 дней. Даже небольшая задолженность может привести к аресту автомобиля», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.