Три машины эвакуировано в Москве за неуплату штрафов на 133 тыс. руб

«Еще три машины отправили на спецстоянку за неуплату штрафов. Общая задолженность их владельцев составила более 133 тыс. руб. Водители парковались под запрещающими знаками и на газоне. За эти нарушения МАДИ выписывала им штрафы, но владельцы “копили” их и не оплачивали в срок 60 дней. За долги судебные приставы наложили арест на машины», — говорится в материале.
Как уточняется, один из водителей сразу погасил задолженность в 92 тыс. руб., и ему вернули машину. Другие нарушители смогут забрать автомобили только после полного погашения долга.
«Вместе с судебными приставами МАДИ регулярно проводит рейды по выявлению автомобилей должников. Призываем водителей проявлять ответственность на дорогах и быть внимательными при выборе места для парковки. Штраф за нарушение правил дорожного движения важно оплатить в течение 60 дней. Даже небольшая задолженность может привести к аресту автомобиля», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.