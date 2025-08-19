Три машины эвакуировано в Москве за неуплату штрафов на 133 тыс. руб

«Еще три машины отправили на спецстоянку за неуплату штрафов. Общая задолженность их владельцев составила более 133 тыс. руб. Водители парковались под запрещающими знаками и на газоне. За эти нарушения МАДИ выписывала им штрафы, но владельцы “копили” их и не оплачивали в срок 60 дней. За долги судебные приставы наложили арест на машины», — говорится в материале.