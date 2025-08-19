Житель Калининграда похитил автомобиль и сдал его в металлолом

Схема кражи оказалась довольно простой, но эффективной. Злоумышленник заметил в гаражном кооперативе автомобиль марки «Хонда» без регистрационных знаков. Решив, что машина никому не принадлежит, он вызвал эвакуатор и транспортировал её в пункт приёма металлолома.