Житель Калининграда похитил автомобиль и сдал его в металлолом

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Ленинградскому району провели тщательное расследование и вышли на след преступника. Им оказался 36-летний местный житель, ранее имевший проблемы с законом.
Схема кражи оказалась довольно простой, но эффективной. Злоумышленник заметил в гаражном кооперативе автомобиль марки «Хонда» без регистрационных знаков. Решив, что машина никому не принадлежит, он вызвал эвакуатор и транспортировал её в пункт приёма металлолома.
Преступник проявил находчивость: он убедил работника пункта приёма, что автомобиль снят с регистрационного учёта и подлежит утилизации. Обещав позже привезти документы, он получил 7000 рублей и скрылся.
Благодаря слаженной работе правоохранительных органов автомобиль был обнаружен и изъят. В ближайшее время транспортное средство будет возвращено законному владельцу.
По факту кражи следователем ОМВД возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину».