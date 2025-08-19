Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Калининграда похитил автомобиль и сдал его в металлолом

В Калининграде раскрыта необычная кража автомобиля. 21-летний владелец иномарки обратился в полицию после того, как обнаружил пропажу своего транспортного средства из гаражного общества.

Источник: Kaliningradnews

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Ленинградскому району провели тщательное расследование и вышли на след преступника. Им оказался 36-летний местный житель, ранее имевший проблемы с законом.

Схема кражи оказалась довольно простой, но эффективной. Злоумышленник заметил в гаражном кооперативе автомобиль марки «Хонда» без регистрационных знаков. Решив, что машина никому не принадлежит, он вызвал эвакуатор и транспортировал её в пункт приёма металлолома.

Преступник проявил находчивость: он убедил работника пункта приёма, что автомобиль снят с регистрационного учёта и подлежит утилизации. Обещав позже привезти документы, он получил 7000 рублей и скрылся.

Благодаря слаженной работе правоохранительных органов автомобиль был обнаружен и изъят. В ближайшее время транспортное средство будет возвращено законному владельцу.

По факту кражи следователем ОМВД возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину».