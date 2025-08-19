В лагере в Новосибирской области дети пожаловались на массовое ухудшение самочувствия

Мать одной из девочек рассказала, что её дочь находилась в тяжёлом состоянии. При обращении за помощью медицинский работник якобы отказался провести полноценный осмотр и ограничился выдачей препаратов. В итоге ночью родителям пришлось срочно забирать ребёнка домой. В больнице девочке поставили диагноз «гангренозный аппендицит» и «серозный перитонит».