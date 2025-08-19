В лагере в Новосибирской области дети пожаловались на массовое ухудшение самочувствия

Участники смены сообщили о болях и тошноте, но администрация лагеря отрицала проблему.
В детском лагере в Новосибирской области зафиксированы массовые жалобы на плохое самочувствие. По словам родителей, десятки детей почувствовали боли в животе и тошноту, часть из них обратилась в медпункт, сообщили в паблике Mash Siberia.
Однако, как утверждают семьи пострадавших, администрация лагеря заявила, что дети «всё выдумывают».
Мать одной из девочек рассказала, что её дочь находилась в тяжёлом состоянии. При обращении за помощью медицинский работник якобы отказался провести полноценный осмотр и ограничился выдачей препаратов. В итоге ночью родителям пришлось срочно забирать ребёнка домой. В больнице девочке поставили диагноз «гангренозный аппендицит» и «серозный перитонит».
Последняя санитарная проверка в лагере, по официальным данным, проходила 4 августа. Сейчас родители требуют разобраться в ситуации и обеспечить детям должные условия.