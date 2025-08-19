В Екатеринбурге столкнулись автобус и «Газель», пострадал водитель

В Екатеринбурге на улице Челюскинцев, 64 произошло ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и автомобиля «Газель». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительным данным, произошло столкновение, в результате которого «Газель» опрокинулась. Водител получил травмы и был госпитализирован.
В момент аварии в автобусе, следовавшем по маршруту Екатеринбург — Первоуральск, находилось восемь пассажиров. Никто из них не пострадал.
— На месте ДТП полицейские проводят необходимые процессуальные действия, назначено проведение проверки, — уточнили в региональной ГАИ.
Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.