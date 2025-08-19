Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимским почетным педагогам повысят единовременную выплату

В Уфе почетным педагогам увеличат поощрение до 60 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

На традиционном августовском совещании работников образования мэр Уфы Ратмир Мавлиев предложил увеличить денежное вознаграждение для обладателей звания «Почетный педагог города Уфы». Если городской совет поддержит эту инициативу, сумма выплаты вырастет с 50 до 60 тысяч рублей.

Это звание было учреждено в прошлом году для поощрения лучших учителей, добросовестно работающих и вносящих значительный вклад в развитие столичного образования. В прошлом году его получили 16 человек. Теперь планируется, что это звание будет присвоено уже тридцати педагогам.

Окончательное решение должен принять горсовет на ближайшем заседании.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.