Уфимским почетным педагогам повысят единовременную выплату

Это звание было учреждено в прошлом году для поощрения лучших учителей, добросовестно работающих и вносящих значительный вклад в развитие столичного образования. В прошлом году его получили 16 человек. Теперь планируется, что это звание будет присвоено уже тридцати педагогам.