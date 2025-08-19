Уфимским почетным педагогам повысят единовременную выплату

На традиционном августовском совещании работников образования мэр Уфы Ратмир Мавлиев предложил увеличить денежное вознаграждение для обладателей звания «Почетный педагог города Уфы». Если городской совет поддержит эту инициативу, сумма выплаты вырастет с 50 до 60 тысяч рублей.
Это звание было учреждено в прошлом году для поощрения лучших учителей, добросовестно работающих и вносящих значительный вклад в развитие столичного образования. В прошлом году его получили 16 человек. Теперь планируется, что это звание будет присвоено уже тридцати педагогам.
Окончательное решение должен принять горсовет на ближайшем заседании.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.