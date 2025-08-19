Ричмонд
«Летел» со скоростью 150 км/ч: Инспектор ДПС задержал мотоциклиста, ехавшего по встречке в Петербурге

Мотоциклиста, ехавшего по встречке со скоростью 150 км/ч, задержали в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 15 августа инспектор ДПС при патрулировании на служебном мотоцикле заметил, как мимо него на Приморском шоссе «пролетел» байкер. Скорость его движения составляла примерно от 120 до 150 километров в час. Он решил остановить лихача, поэтому включил проблесковые сигналы и пустился в погоню, однако тот не думал останавливаться. Более того, мотоциклист обогнал пассажирский автобус и выехал на встречную полосу движения. о подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

— Учитывая опасную для окружающих скорость маневрирования, полицейский заблокировал нарушителя. В отношении последнего — 49-летнего мужчины — составили административные протоколы по статье 12.2 КоАП РФ («Управление транспортом с нарушением правил установки на нем регистрационных знаков») и по статье 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспорта на проезжей части дороги»), — рассказали в ведомстве.

К слову, по решению руководства Главка, инспектора ДПС приняли решение поощрить за умелые и отважные действия.

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти подчеркнули, что с начала мотосезона в регионе погибло 24 человека. Как правило, большинство аварий происходило из-за превышения скорости.