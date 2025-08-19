«Летел» со скоростью 150 км/ч: Инспектор ДПС задержал мотоциклиста, ехавшего по встречке в Петербурге

Вечером 15 августа инспектор ДПС при патрулировании на служебном мотоцикле заметил, как мимо него на Приморском шоссе «пролетел» байкер. Скорость его движения составляла примерно от 120 до 150 километров в час. Он решил остановить лихача, поэтому включил проблесковые сигналы и пустился в погоню, однако тот не думал останавливаться. Более того, мотоциклист обогнал пассажирский автобус и выехал на встречную полосу движения. о подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— Учитывая опасную для окружающих скорость маневрирования, полицейский заблокировал нарушителя. В отношении последнего — 49-летнего мужчины — составили административные протоколы по статье 12.2 КоАП РФ («Управление транспортом с нарушением правил установки на нем регистрационных знаков») и по статье 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспорта на проезжей части дороги»), — рассказали в ведомстве.
К слову, по решению руководства Главка, инспектора ДПС приняли решение поощрить за умелые и отважные действия.
В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти подчеркнули, что с начала мотосезона в регионе погибло 24 человека. Как правило, большинство аварий происходило из-за превышения скорости.