В Башкирии ввели карантин из-за опасного растения-паразита

В районе Башкирии установили карантинную фитосанитарную зону по повилике.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Россельхознадзора Башкирии обнаружили возле села Архангельское опасный карантинный объект — повилику. Для борьбы с этим сорняком на территории площадью 720 гектаров введен особый режим, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Как пояснили в ведомстве, эти меры необходимы, чтобы быстро локализовать очаг заражения и не допустить дальнейшего распространения растения-паразита.

Ранее, в июне, аналогичные ограничения уже вводили в Стерлитамакском районе возле деревни Васильевка (650 га) и под Мелеузом (400 га).

