В Башкирии ввели карантин из-за опасного растения-паразита

Специалисты Россельхознадзора Башкирии обнаружили возле села Архангельское опасный карантинный объект — повилику. Для борьбы с этим сорняком на территории площадью 720 гектаров введен особый режим, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Как пояснили в ведомстве, эти меры необходимы, чтобы быстро локализовать очаг заражения и не допустить дальнейшего распространения растения-паразита.
Ранее, в июне, аналогичные ограничения уже вводили в Стерлитамакском районе возле деревни Васильевка (650 га) и под Мелеузом (400 га).
