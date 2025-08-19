Водитель перевернувшегося джипа в Сочи задержан

17 августа в районе села Красная Воля водитель «УАЗ Патриот» не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП пострадали пять туристов от 18 до 42 лет, а также сам подозреваемый. Все получили травмы и были госпитализированы. Следственные органы в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, угрожающих жизни и здоровью. Сейчас ведется расследование: собираются доказательства, проводятся экспертизы, устанавливаются возможные соучастники и готовятся ходатайства о мере пресечения. Доклад о происшествии направлен в Следственный комитет России, а контроль за расследованием находится на высоком уровне.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что 17 августа в Сочи произошло ДТП с участием джипа, катавшего туристов, в котором погибли два человека. После этого на курорте начались масштабные облавы на джипперов.