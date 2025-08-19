Водитель перевернувшегося джипа в Сочи задержан

В результате ДТП пострадали пять туристов от 18 до 42 лет, а также сам подозреваемый. Все получили травмы и были госпитализированы. Следственные органы в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, угрожающих жизни и здоровью. Сейчас ведется расследование: собираются доказательства, проводятся экспертизы, устанавливаются возможные соучастники и готовятся ходатайства о мере пресечения. Доклад о происшествии направлен в Следственный комитет России, а контроль за расследованием находится на высоком уровне.