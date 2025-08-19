Из горящего центра соцреабилитации в Пушкине эвакуировали 116 человек. Первые кадры с места

В пресс-службе комитета по социальной политике сообщили нашему изданию, что «задымление» произошло в месте, где проходил ремонт. Информации о пострадавших нет. «В настоящее время помощь медиков никому не потребовалась», — отмечали в комитете.
Как сообщает МЧС, информация о возгорании поступила в 13:44. Оказалось, горит кровля на площади 40 «квадратов». В 14:33 пожар удалось локализовать.
На месте происшествия работу экстренных служб и правоохранительных органов координирует прокуратура Пушкинского района.