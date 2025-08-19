Ричмонд
Из горящего центра соцреабилитации в Пушкине эвакуировали 116 человек. Первые кадры с места

Из центра социальной реабилитации для инвалидов в Пушкине эвакуировали 116 человек, об этом 19 августа стало известно «Фонтанке». Причиной стал пожар — загорелась кровля здания учреждения на бульваре Алексея Толстого.

В пресс-службе комитета по социальной политике сообщили нашему изданию, что «задымление» произошло в месте, где проходил ремонт. Информации о пострадавших нет. «В настоящее время помощь медиков никому не потребовалась», — отмечали в комитете.

Как сообщает МЧС, информация о возгорании поступила в 13:44. Оказалось, горит кровля на площади 40 «квадратов». В 14:33 пожар удалось локализовать.

На месте происшествия работу экстренных служб и правоохранительных органов координирует прокуратура Пушкинского района.