Избившие и похитившие подростков жители Башкирии выслушали приговор

В Башкирии суд вынес приговор троим жителям села Иглино в возрасте от 18 до 43 лет, признав их виновными в нападении подростков. Напомним, инцидент произошел в апреле 2024 года после конфликта между мужчиной, его сыновьями и несколькими местными жителями.
Как установил суд, вечером того дня мужчины избили семерых потерпевших, среди которых было четверо детей. Одной из девушек разбили телефон, предположив, что она ведет съемку. Затем двое пострадавших были насильно доставлены на центральную площадь села, где к избиению присоединился еще один знакомый обвиняемых. Позже по указанию одного из участников конфликта его сын-подросток привел на площадь еще троих сверстников, которые также подверглись нападению.
Двоим братьям назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца и 3 года 6 месяцев соответственно с отбыванием в колонии общего режима. С них также взыскали компенсацию морального вреда в размере от 50 до 300 тысяч рублей. В отношении третьего обвиняемого дело прекратили в связи с примирением с потерпевшими. Материалы в отношении отца семейства выделили в отдельное производство, сообщили в прокуратуре Башкирии.
