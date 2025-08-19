Избившие и похитившие подростков жители Башкирии выслушали приговор

Как установил суд, вечером того дня мужчины избили семерых потерпевших, среди которых было четверо детей. Одной из девушек разбили телефон, предположив, что она ведет съемку. Затем двое пострадавших были насильно доставлены на центральную площадь села, где к избиению присоединился еще один знакомый обвиняемых. Позже по указанию одного из участников конфликта его сын-подросток привел на площадь еще троих сверстников, которые также подверглись нападению.