ФАС выявила картельный сговор в медицине на 1.5 млрд рублей

В России выявлен медицинский картель на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Федеральной антимонопольной службы.
Признаки сговора обнаружены в семи регионах страны. Нарушения касаются торгов по поставке расходных медицинских изделий, а также технических средств реабилитации.
Речь идет о компаниях ООО «Огис Трейд» и ООО «Торговый дом “Эмса”, которые подозреваются в договоренностях для поддержания цен во время участия в государственных и муниципальных торгах.
Если их вину докажут, ФАС пригрозила этим организациям крупными штрафами.