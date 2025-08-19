Ричмонд
ФАС выявила картельный сговор в медицине на 1.5 млрд рублей

ФАС подозревает две компании в сговоре для поддержания цен на торгах, за что им грозят серьезные штрафы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В России выявлен медицинский картель на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Федеральной антимонопольной службы.

Признаки сговора обнаружены в семи регионах страны. Нарушения касаются торгов по поставке расходных медицинских изделий, а также технических средств реабилитации.

Речь идет о компаниях ООО «Огис Трейд» и ООО «Торговый дом “Эмса”, которые подозреваются в договоренностях для поддержания цен во время участия в государственных и муниципальных торгах.

Если их вину докажут, ФАС пригрозила этим организациям крупными штрафами.