В Челябинске трое взрослых и девочка пострадали в массовом ДТП на Бродокалмакском тракте

Столкновение трех автомобилей произошло днем 19 августа на Бродокалмакском тракте в Челябинске. В ДТП пострадали четыре человека, в том числе маленькая девочка.
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, сначала столкнулись Lada Granta и Hyundai, затем второй автомобиль врезался в Subaru.
— В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили: 29-летний водитель Lada Granta, двое его пассажиров 27 и 46 лет, а также четырехлетняя девочка, которая ехала пристегнутой в Subaru в детском кресле, — уточнили в ГАИ Челябинска.
Во время проверки документов выяснилось, что водитель Hyundai был пьян. Это подтвердило и медосвидетельствование. Более того, его ранее лишили прав за езду в нетрезвом виде.
В отношении нарушителя составили административный протокол по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ. В настоящий момент он задержан. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, так как его уже привлекали к ответственности за езду в нетрезвом виде.