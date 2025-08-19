Ричмонд
В Челябинске трое взрослых и девочка пострадали в массовом ДТП на Бродокалмакском тракте

В Челябинске столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие.

Источник: t.me/chp174

Столкновение трех автомобилей произошло днем 19 августа на Бродокалмакском тракте в Челябинске. В ДТП пострадали четыре человека, в том числе маленькая девочка.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, сначала столкнулись Lada Granta и Hyundai, затем второй автомобиль врезался в Subaru.

— В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили: 29-летний водитель Lada Granta, двое его пассажиров 27 и 46 лет, а также четырехлетняя девочка, которая ехала пристегнутой в Subaru в детском кресле, — уточнили в ГАИ Челябинска.

Во время проверки документов выяснилось, что водитель Hyundai был пьян. Это подтвердило и медосвидетельствование. Более того, его ранее лишили прав за езду в нетрезвом виде.

В отношении нарушителя составили административный протокол по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ. В настоящий момент он задержан. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, так как его уже привлекали к ответственности за езду в нетрезвом виде.